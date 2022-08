Panathinaikos dopředu nepředvedl nic. Slovácko? Provinční venkovský klub, hodnotí expert

Po Plzni nastoupily do pohárových předkol také Slavia a Slovácko. Zatímco sešívaní po výhře 2:0 nad Panathinaikosem mají blízko k postupu do čtvrtého předkola Konferenční ligy, Slovácko má ve třetím předkole Evropské ligy po prohře 0:3 na hřišti Fenerbahce jen mizivé šance. "Očekával jsem, že Slovácko to utkání zvládne výsledkově přece jenom trošičku líp,“ hodnotí Stanislav Levý ve fotbalovém pořadu Přímák na Sport.cz.

Panathinaikos směrem dopředu nepředvedl vůbec nic, Slavia to však ještě bude mít těžké. Diskuse se Stanislavem Levým v Přímáku.Video : Sport.cz

Článek Moravský celek poznal ve 3. předkole Evropské ligy proti Fenerbahce opravdu kvalitní fotbal. Trenér Martin Svědík opět vyslal do hry sestavu bez klasického útočníka a hned zkraje druhé půle šel jeho tým do oslabení po vyloučení Hofmanna. „3:0 je pro Fenerbahce hodně nadějný výsledek, který by si takové mužstvo už nemělo nechat utéct," uvažuje 64letý kouč. Slovácko je prostě provinční venkovský klub, ale ještě bych ho v odvetě neodepisoval, říká Stanislav Levý v Přímáku.Video : Sport.cz „Ještě bych Slovácko úplně neodepisoval, ale ta srážka s realitou byla veliká," pokračuje bývalý československý reprezentant. „Samozřejmě je vidět, jaké možnosti má klub jako Fenerbahce, co se týká hráčů, zatímco Slovácko je prostě provinční vesnický klub," dodává Levý, jenž v Uherském Hradišti dříve působil jako trenér. Jeho celý komentář k utkání najdete ve druhém videu. Sešívání jdou za postupem Zato Slavia se po ligové prohře s Hradcem zvedla. Sešívaní v divokém klání s Panathinaikosem, které ani jeden tým nedohrával v plném počtu, zvítězili 2:0 po gólech Schranze a Usora. Do odvety v Aténách tak Pražané půjdou v roli favorita na postup do závěrečného předkola Konferenční ligy. „Myslím, že to dvojutkání ještě není rozhodnuto, protože Slavii bude v Aténách čekat bouřlivé prostředí a možná ještě extrémnější počasí, než tomu bylo včera," říká Levý. Plzeň po výhře nad Tiraspolem sahá po postupu. Diskuse z pořadu Přímák.Video : Sport.cz „Slavia podala z mého pohledu koncentrovaný výkon, zaslouženě vyhrála, ale myslím si, že k úplné spokojenosti chyběl ještě jeden gól, protože 3:0 by dávalo daleko větší naděje," pokračuje bývalý hráč Bohemians. Tomu se příliš nepozdává výkon řeckého mužstva. „Já se přiznám, že mě včera Panathinaikos zklamal. Hráli z defenzivy, snažili se uhrát nulu, ale bylo tam spousta simulování, zdržování a směrem dopředu vlastně Panathinaikos nepředvedl vůbec nic," dodává Levý. FORTUNA:LIGA PŘÍMÁK: Dojde v Plzni na překvapivé rozuzlení s majitelem? A jak si Sparta poradí s rozpadem ofenzivy?

