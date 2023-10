Pražská S se představí v EL, Sparta jede na Betis, Slavia přivítá Šeriff Tiraspol

Slavia vstoupila do skupinových bojů výhrou 2:0 v Ženevě nad Servette a proti moldavskému soupeři se budou červenobílí snažit zlepšit si náladu po dvou ligových remízách. Šeriffu mají co vracet, v roce 2009 s ním vypadli v kvalifikaci Ligy mistrů poté, co rozhodující gól inkasovali v nastavení. Zápas v Edenu začne v 21:00.