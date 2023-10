Tiraspol není outsider. Víme, co všechno musíme zlepšit, říká Trpišovský

Už máte jasno o sestavě?

Drobné změny jsou vždycky a budou i proti Tiraspolu. Sestavu poskládáme podle aktuální formy a typologie soupeře. Je příjemné, že máme kádr komplet. Tedy pochopitelně kromě hráčů, kteří nejsou na soupisce pro Evropskou ligu.

Můžete být konkrétnější? Kdo nastoupí na hrotu útoku?

Zkusím navázat na tradici ze Ženevy, kde jsem taky něco prozradil, a vyhráli jsme. (usmívá se) Na hrotu bude od začátku hrát Mojmír Chytil, už o tom ví. Čeká nás náročný zápas a chceme sestavu složit tak, abychom měli silnou základní jedenáctku i hráče, kteří to budou schopní dostřídat.

Čekáte komplikace směrem do ofenzivy? V poslední době Slavia není moc produktivní.

Je to o typologii a vývoji zápasu včetně jeho začátku. Třeba v neděli jsme měli v Teplicích jen tři vyložené šance a skončilo to 0:0. Daří se nám mít spoustu vstupů do vápna a nebezpečných zón, ale potřebujeme dostat víc hráčů do šestnáctky nebo si pomoct ze standardky.

Nechystáte vzhledem k posledním ligovým ztrátám změnu rozestavení?

Může se to stát. Připravujeme se na dva způsoby hry, protože i soupeř může přecházet z jednoho rozestavení do druhého. Tiraspol je v tom hodně hybridní. Na druhou stranu, v posledních pěti zápasech jsme dostali jediný gól z penalty, do defenzivy hrajeme skvěle. Zbytek je o produktivitě.

No právě, ta vám teď drhne.

Kromě toho, co jsem zmiňoval před chvílí, potřebujeme zůstat pevní v defenzivě a zároveň přidat větší kreativitu ve finální a předfinální fázi. Plus dostat víc hráčů do boxu, aby útočníci byli hůř bránitelní nebo aby se prosadili hráči z druhého sledu.

Jak moc zásadní bude tenhle zápas směrem k postupovým vyhlídkám? Pokud byste vyhráli, měli byste už šest bodů.

Takhle na to nekoukáme. Bereme každý zápas zvlášť, stejně jako před dvěma týdny v Ženevě. Nespekulujeme, jaký to může mít dopad na tabulku. Budeme chtít vyhrát a podat co nejlepší výkon.

Je ve vašich očích Tiraspol outsider?

Tenhle Tiraspol je jiný než před rokem, kdy ho Plzeň vyřadila v kvalifikaci Ligy mistrů. Tým je hodně doplněný o Jihoameričany a další zahraniční hráče. Navíc po jejich prvním zápase s AS Řím bych netvrdil, že je Tiraspol outsiderem. I když prohrál 1:2, bylo to vyrovnané utkání. Hráči Tiraspolu jsou sebevědomí a velice zajímaví s míčem: vědí, kdy ho přidržet, a kdy využít útočníky. Pozor si musíme dát i na marockého špílmachra Talala.

Slavia má na Tiraspol hořké vzpomínky, před 14 lety ji nečekaně vyřadil z třetího předkola Ligy mistrů.