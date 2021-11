Rada o bývalém kouči Rangers: Gerrarda jsem žral, ale klesnul u mě

Glasgow (od našeho zpravodaje) - „Reakce fanoušků Rangers můžou být nenávistné. Právník Kamary všechno živí, dělá si PR. V hledišti bude padesát tisíc diváků. Ale Sparta je natolik zkušená, že by se nad tím měla povznést. Problém nevznikl v jejím zápase, Skotové to ale nerozlišují. Trošku to ale může být odbourané odchodem trenéra Gerrarda. Byl pro mě pan fotbalista. Uznával jsem ho, žral jsem ho, byl tvrdej. Ale tady u mě klesnul. Jak se vyjadřoval po utkání na Spartě... Brání něco, čemu nerozumím," říká v podcastu BODLO na Sport.cz bývalý reprezentační trenér Petr Rada, který se vyjádřil také ke kauze Kamara.