Sevillu miluje, derby na Betisu mu ale rozmluvili. Sparta tam šanci má, věří Vaclík

Obrovský bombarďák po všech stránkách! Umí jeden na jednoho, má skvělou techniku. Zajímavé je, že po konci v Realu zamířil do mojí Sevilly. Tam mu to nevyšlo, nebyl spokojený. Tak odešel rovnou do Betisu. I psychicky to pro něj musí být hrozně náročné, ale pořád je skvělý hráč.