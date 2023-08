Vaclíka čeká dobrodružství v Americe: Bude to fičák, na Messiho bych radši narazil až příští rok

Jak vypadají vaše dny? Balení a čekání?

Plus ještě tréninky, nechci nic podcenit. Chytám každý den, abych byl na Ameriku připravený. Zrovna dneska ráno jsem makal s Peterem Bartalským, koučem brankářek Sparty. A víza? Uvidíme, jak dlouho to potrvá. Týden? Dva? Tři? Na jednu stranu je fajn, že to není hektické a máme čas všechno sbalit, ale radši bych už byl s novým týmem.

Zařizujete si na dálku třeba bydlení, nebo to bez víz nejde?

Nejdřív řešíme školy pro holky, pak tomu přizpůsobíme bydlení. Niky je už osm, v Řecku chodila do třetí třídy. Melisse je tři a půl, poprvé půjde do školky. Třeba seženeme nějakou vedle Harvardu. (usmívá se)

A vy? Sledujete teď po nocích Major League Soccer, abyste věděl, co vás čeká? Připomeňme, že váš tým je ve Východní konferenci třetí a sahá po postupu do play off.

Koukám na sestřihy a už mám docela přehled o hráčích, týmech i prostředí. Do konce základní části zbývá zhruba deset kol a pak začne play off, které rozhodne o celé sezoně. Bude to fičák, takže potřebuju vědět, do čeho jdu.

Něco o tom ví pět českých hráčů, kteří už v zámoří působili.

Sám se mi ozval hned první z nich, Luboš Kubík. Pogratuloval mi, popřál hodně štěstí a mám od něj pozdravovat trenéra Arenu.

🇨🇿 With a wealth of European experience, goalkeeper Tomáš Vaclík signs as a free agent 🔵🔴 — New England Revolution (@NERevolution) August 26, 2023

Bruce Arena je i v jednasedmdesáti pořád v kurzu, má za sebou dvě štace u americké reprezentace a teď cepuje právě New England. Už jste spolu mluvili?

Bohužel ještě ne. Zatím jsem v kontaktu hlavně s klukem, který má na starosti víza a další praktické věci. Už se nemůžu dočkat, až budu v Americe.

Na co se nejvíc těšíte?

Na všechno. Jsem zvědavý, jak tam fotbal funguje. Znáte Ameriku: všechno tam dělají ve velkém a po nedávném příchodu Messiho do Miami je všechno ještě krát dva. Investuje se do moderních stadionů a soccer baví fanoušky čím dál víc.

Zmínil jste Lionela Messiho, jenž s Miami hned vyhrál letní Leagues Cup. Jste rád, že se poprvé můžete potkat až v play off?

Radši bych na něj narazil až příští rok v základní části. Inter šel hodně nahoru a pokud by ještě stihl vymazat ztrátu a dostat se do play off, rázem by z něj byl největší favorit. Messi teď ale bude v pár zápasech chybět kvůli reprezentaci, takže by to nemuselo být tak žhavé.

Žhavá je ale po jeho přestupu celá fotbalová Amerika. Ideální scénář Davida Beckhama, spolumajitele Interu Miami, se začíná naplňovat, viďte?

Messi znovu dokazuje svoji velikost. Počítají se jeho góly, asistence i charisma. Všimli jste si, jak mohutně slavil góly spoluhráčů i ve chvíli, kdy nehrál? Před odchodem z Paříže moc neprojevoval emoce, ovšem v Miami ožil. Fotbal ho baví, pere se o míč a tým z toho těží.

Zpátky k vám: máte za sebou nejdelší léto v kariéře? Čekání na novou smlouvu se protáhlo až do druhé poloviny srpna.

Přijde mi neuvěřitelné, že jsem poslední trénink s týmem měl sedmého května. Potom jsem byl ještě s nároďákem, jenže pauza byla i tak hodně dlouhá. Nejdřív se rozjížděly přípravy a pak ligy, jen já pořád nic neměl. Bylo to těžké na hlavu a občas to na nás doma padlo, ale ve svých čtyřiatřiceti jsem to prožíval určitě méně, než kdybych byl třeba o deset roků mladší. Hrál jsem na riziko, ale nakonec se to vyplatilo. Myslím, že to dopadlo nejlépe, jak mohlo.

Kdy vám poprvé zazvonil telefon z Ameriky?

Když se začalo spekulovat, že by Djordje Petrovič, jednička New England, mohl odejít do Chelsea. Čili zhruba týden, deset dnů zpátky. Pak už to šlo rychle, blíží se konec přestupního okna.

🧤🧤🧤



Here’s what Djordje Petrovic brings to @ChelseaFC. pic.twitter.com/jgzpxOPnGt — Major League Soccer (@MLS) August 26, 2023

Takže jste se ani moc dlouho nerozmýšlel?

Překrývalo se to ještě s jednou nabídkou, obě mě lákaly. Dva nebo tři dny jsme z toho byli doma celkem zamotaní, brali jsme to zleva i zprava. Druhá nabídka nás trochu rozbila.

Odkud byla?

Z Francie. Není to tak daleko z Česka a ještě jsem tam nehrál. Měli jsme pár bezesných nocí, ale nakonec jsme se rozhodli pro dobrodružství v Americe.

Nabídek bylo ještě víc, ne?

Jasně, třeba ze Saúdské Arábie. Finančně nejlepší nabídka ze všech, ale shodli jsme se, že by nám to ani za ty peníze nestálo. Netušili jsme, co by nás tam čekalo. Byl by to život v úplně jiném světě.

Ale fotbal tam jde v poslední době nahoru, do Saúdské Arábie proudí zajímavá jména.

Jsem zvědavý, jak se to tam bude dál vyvíjet. Zahraniční hráči chodí víceméně jen do čtyř klubů, které můžou odskočit od zbytku ligy. Ovšem investice jsou masivní a zatím se zdá, že boom v Saúdské Arábii může být delší než v Číně.

Mluvilo se i o vašem návratu do Sparty, jenže nakonec to prý nebylo tak horké. Vážně?

Se Spartou jsem v létě nemluvil. Podle mě to měli dané: buď přijde Matěj Kovář, nebo Peter Vindahl. Já toho měl víc. Turecko, Kypr, Kolín nad Rýnem… Nic z toho mě neoslovilo tolik jako Amerika.

A brzy budete prvním českým brankářem v Major League Soccer.

I tohle je pro mě zajímavé. Doufám, že udělám dobrý dojem a že časem do Ameriky třeba přijdou další brankáři z Česka.

Mimochodem, konzultoval jste přestup s reprezentačním trenérem Jaroslavem Šilhavým? Z USA může do národního týmu vést delší cesta než z Evropy.

Vyvrbilo se to rychle, s trenérem jsem o tom nemluvil. Zatím ani nevím, jak je to s termíny, ale pořád platí, že reprezentace je pro mě obrovská čest. Na nároďák bych chtěl jezdit dál, to mi věřte. Z East Coast je cestování do Evropy delší, ovšem není to nepřekonatelná vzdálenost. A když si po cestě dobře naplánujete spánek, máte napůl vyhráno.

Tohle víte od Bořka Dočkala, vašeho exspoluhráče ze Sparty a reprezentace? Před pěti lety hrál ve Philadelphii.

Hodně jsme spolu o Americe mluvili, dal mi dost cenných rad. Za těch pět roků se soutěž ještě víc posunula a rozrostla, ale základ zůstává. Pořád je hodně specifická: nevšedním prostředím, dlouhými přelety nebo umělkami. Sám mám radši přírodní trávu, ale co vím, vedení soutěže se po Messiho příchodu snaží tlačit na kluby, aby od umělek upustily.

Už si malujete život v Bostonu? Nebo o 35 kilometrů dál ve Foxborough, kde sídlí váš nový tým?

Všechno bude záviset na škole a školce mých dětí. Moje krédo: radši to mám dál na trénink, než aby to holky měly daleko do školy. Těším se, až začnu Boston poznávat. Láká mě jeho pověst nejevropštějšího města Ameriky. Všichni o něm mluví moc hezky.

Báječnou pověst mají i hokejoví Boston Bruins. Vyrazíte na NHL?