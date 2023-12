Sparta hraje o všechno, sázkoví experti jí věří. Stejně tak i Slavii a Plzni

Letenští hrají na Kypru o všechno. „Jejich účast v jarní pohárové Evropě je velmi nadějná. Do extrému se Sparta nedostane, musela by s Arisem výrazně prohrát. Tipnul bych si, že nebude první ani poslední. Tým je v dobré pohodě, směrem dopředu řádí Haraslín i Birmančevič, kapitán Krejčí znovu dodal spoluhráčům jistotu. Proti Arisu jdou Letenští do zápasu jako favorit,“ tvrdí Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

„Pražané v posledních zápasech zpevnili defenzivu, což je důležité, domácí totiž mají směrem dopředu kvalitu. Kádr Sparty je až na Sörensena kompletní, k dispozici by měl být i o víkendu nakopnutý Haraslín. V základu dostanou přednost opět Ryneš s Preciadem, kteří mají v interním minisouboji navrch nad dvojící Wiesner–Zelený,“ očekává Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Spartě by měl rovněž vyhovovat fakt, že je domácí celek pod větším tlakem, musí vyhrát alespoň o dvě branky, navíc se nachází celkově v horším rozpoložení. Mužstvu nevyšla víkendová generálka, když tým prohrál 1:2 a v ligové tabulce se propadl na třetí příčku. Limassol měl v prvním zápase navíc velké potíže se standardkami Sparty, respektive výškovou převahou pražského celku ve vzdušných soubojích, a to by mělo hrozit i tentokrát. Vstřelené branky pak šly na vrub kapitána Krejčího, což se nebude jen tak opakovat. Na tiket patří dvojka,“ radí Kovařík.

„Spartu čeká na Kypru souboj podzimu. Na horké půdě Limassolu budou sparťané bojovat o svou jarní pohárovou příslušnost. V rámci tuzemského trhu věří českým mistrům 95 % sázkařů, v rámci světa je to 50 %,“ všímá si Jakub Vilikus, hlavní bookmaker společnosti Betano.

„Kvalita je na straně Pražanů, kteří předvádějí lepší výkony než Aris. 95 % náběrů je tedy na Spartu s kurzem 1,83 : 1. Na vítězství domácích vypsali bookmakeři kurz 4,2 : 1. Oběma týmům jde o hodně, oba budou chtít vyhrát, remíza s kurzem 4,11 : 1 se příliš neočekává,“ říká Markéta Světlíková, mluvčí Chance.

Slavii čeká proti Servette zápas o první místo ve skupině a postup do osmifinále Evropské ligy. „Je samozřejmě velkým favoritem, což potvrzuje také 99 % sázek na vítězství sešívaných. Velký objem sázek jde také na výhru slávistů již v prvním poločase,“ hlásí Vilikus.

„Slavia doma dokázala porazit Šeriff Tiraspol i AS Řím, také do třetice by měla mít v utkání navrch. Soupeře ze Švýcarska porazila už na jeho půdě 2:0 a v zápase byla jednoznačně lepší. Motivace Servette pak může být o poznání nižší než na straně domácích, hosté totiž mají své jisté, na přesunu do Konferenční ligy se už nic nezmění. Hosté jsou na tom proti Slavii hůř rovněž v defenzivě. Slavia tedy vyhraje a uhájí první příčku ve skupině, v zápase by mohly padnout zároveň tři branky,“ radí Kovařík.

Slavia doma určitě neponechá nic náhodě. „V posledním letošním utkání bude chtít vyhrát a udržet si první příčku v tabulce. Motivace u hostů podle sázkových expertů nebude tak silná jako u domácích, které navíc poženou vpřed fanoušci. Na to, že si Slavia zápas pohlídá a zvítězí, je vsazeno 99 % tiketů v kurzu 1,35 : 1. U remízy je kurz 5,08 : 1, na výhru švýcarského týmu 9,49 : 1. Tipující také láká sázka v kurzu 1,34 : 1 na to, že Slavia vyhraje nebo povede o dva góly,“ rekapituluje Světlíková.

„Také Plzeň vstupuje do zápasu s Astanou v roli jasného favorita. Viktoria bude bojovat o unikátní zápis 6 vítězství z 6 zápasů. Její výhru tipuje 95 sázkařů, velký počet sázek registrujeme u možnosti vstřelení tří a více branek,“ předesílá Vilikus.

„Plzeň v podzimní Evropě září. Otěže prvního místa v tabulce skupiny C drží neotřesitelně, to ale nijak nesnižuje motivaci mužstva trenéra Koubka získat také poslední, šestý skalp. Právě naopak. V rotaci sice budou změny, Koubek musí myslet na poslední letošní ligový zápas v Olomouci, který je prioritou, ve vyprodaných Štruncových sadech však bude chtít před svými fanoušky předvést to nejlepší a rekord Konferenční ligy urvat,“ avizuje Kovařík.

„V prvním vzájemném utkání vyhrála Viktorka v Astaně 2:1. Teď se znovu očekává její triumf ve Štruncových sadech, což dokládá i kurz 1,66 : 1 a 97 % vkladů, které jsme přijali na vítězství Západočechů. Remíze přidělili bookmakeři kurz 4 : 1, na výhru Astany 5,27 : 1,“ připomíná Světlíková.