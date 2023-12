Kyperská Bohemka zažívá boom. Soupeř Sparty kvůli úspěchu dokonce platí až stotisícové pokuty!

Z jojo klubu mistrem. Aris Limassol pendloval desítky let mezi první a druhou ligou. Existoval, ale víceméně přežíval. Tento stav panoval ještě v létě 2021. Co stojí za zázrakem, že ze čtvrtečního soupeře pražské Sparty v Evropské lize je úřadující kyperský šampion, který může na úkor Letenských proklouznout do play off Konferenční ligy?

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Momentka z prvního utkání Sparty v základní skupině Evropské ligy proti Arisu Limassol.

Článek Limassol (od našeho zpravodaje) – „Zlom nastal před dvěma lety s příchodem Bělorusa Vladimira Fedorova, který do klubu investoval obrovské peníze. Všechno si sedlo tak rychle, že Aris bral na jaře titul,“ říká bývalý útočník Plzně Michal Ďuriš, který na Kypru odehrál šest sezon v několika prvoligových klubech v čele s Omonií Nikósie. „Vynikající práci odvádí trenér Aleksej Špilevski, Aris má náš respekt,“ doplňuje kouč Sparty Brian Priske. Mladý běloruský trenér, který musel kvůli vážnému zranění zad ukončit kariéru už v 18 letech, působil v letech 2013 až 2018 jako kouč ve vyhlášené mládežnické akademii RB Lipsko. Na lavičku Arisu usedl v únoru 2022. Hned ve své první celé sezoně dovedl tým k titulu. Evropská liga Budu fandit Arisu, říká otevřeně bývalý slávista! „Bylo to nečekané, přece jen Aris je malý klub. Nedá se to ale vůbec srovnat s obdobím, kdy jsem v něm působil, tenkrát byly podmínky mnohem skromnější,“ podotýká někdejší záložník Slavie a Bohemians Tomáš Kuchař, který hrál za Aris v letech 2005–2007. Fedorov přivedl do Arisu kvalitní hráče ze zahraničí, základní sestavu tvoří téměř výhradně cizinci. V kádru je minimum Kypřanů, kteří maximálně vysedávají na lavičce. Největší hvězdou je 32letý útočník Alexandr Kokorin, který má na kontě 48 startů za ruskou reprezentaci. Významnou roli hraje také gabonský střelec Shavy Babicka, který ve skupině Evropské ligy dal už tři góly (Rangers doma i v Glasgowě a na Letné). „V elitních klubech je obecně málo domácích hráčů. Mají povinnost dávat do základní sestavy dva Kypřany, nicméně raději platí pokuty,“ uvádí Ďuriš. Finanční trest je daný: dva tisíce eur za každého chybějícího Kypřana za každý zápas. Často tedy kluby včetně Arisu platí čtyři tisíce eur za utkání (přibližně 100 tisíc korun). Co do popularity se však Aris s kyperskou elitou nemůže vůbec srovnávat. „Aris byl vždycky rodinný klub, něco jako Bohemka. S tím rozdílem, že neměl fanoušky. Při městských derby bylo v hledišti pět set fanoušků Arisu a deset tisíc soupeře. Teď ale přece jen došlo ke změně, Arisu fandí o něco víc lidí,“ tvrdí Kuchař. „Na zápase se Spartou přijde maximálně půlka stadionu, tedy pět tisíc,“ myslí si Ďuriš. Čtvrteční utkání na stadionu Alphamega v Limassolu začne ve 21 hodin českého času. Evropská liga České týmy proti Evropě. Program Sparty, Slavie a Plzně v pohárech