V Evropě silná jako vždy. Slavia zvládne i derby, tuší Vízek

Tři premiéry ve skupinách Evropské ligy, respektive Konferenční ligy, tři vítězství. Český fotbal zažil úspěšný čtvrteční večer a naladil se na nedělní derby o nadvládu nad domácí soutěží. „Slavia ani Sparta nepostavily to nejsilnější. Vypadá to, jako by se bály víc jeden druhého než soupeřů v Evropě. To nebývalo. Plzni jsem věřil i po jejím pomalejším startu do sezony, je schopná obě S prohnat,“ všímá si internacionál Ladislav Vízek.

Téma derby, taktika Slavie a Sparty, v pořadu Přímák na Sport.czVideo : Sport.cz

Článek Jedině sešívaní museli za svým prvním soupeřem v Evropě vycestovat ven. Přitom Servette Ženeva přehráli v největším klidu (2:0). „Slávisté budou nejvíc unavení, ale bude to únava vítězná, ta je příjemná. Zafeiris, Chytil, Tijani… Tyhle všechny bych v základu čekal, ale trenér Trpišovský je pošetřil. Přitom Slavia byla silná, tak jak ji znám v Evropě tradičně. O jejím vítězství nebylo žádných pochyb,“ hodnotí Ladislav Vízek. Také Sparta udělala pět změn v základní sestavě proti poslednímu zápasu se Slováckem. A porazila kyperského mistra Aris Limassol 3:2. „Nezačal třeba ani Birmančevič, který byl v neděli hrdinou. Letenští hrozí svým útočným trojzubcem, jenže teď narazí na nejlepší stoperskou dvojici v lize. Tuším, že Slavia derby zvládne,“ avizuje olympijský šampion z roku 1980. Dva góly super, ale zároveň jsem dva momenty nezvládl. Takhle to řešit nemůžu, říká Ladislav KrejčíVideo : Sport.cz „Holeš a Ogbu jsou vynikající. Hlavně před Holešem klobouk dolů, skvěle čte hru. Zajímavý je i nový Rumun Dumitrescu na kraji, s dobrým centrem. Trpišovský má pošetřeno, přitom mančaft dál šlape. Poradí si,“ chválí Vízek sešívané. Také Plzeň se dočkala vítězné trefy, o kterou se v utkání s Ballkani postaral záložník Kalvach (1:0). Foto: Petr Horník, Právo Ladislav Vízek (vlevo) a Petr Rada „Musím říct, že když Plzeň špatně začala sezonu, já jediný jsem zůstával v klidu. Mám tady schované, jak jsem napsal, že klíčové pro ni bude předkolo s Dritou. Že když ji vyřadí, pak se rozjede. A taky že jo!“ těší internacionála, že na jeho slova záhy došlo. „Viktorka má dobré útočné mužstvo. Postup přes Dritu pro ni byl důležitý psychologický moment. Teď ukazuje, co umí. Má schopné fotbalisty, pro obě pražská S bude hodně nepříjemná. O Plzeň nemám žádný strach, bude na Pražáky tlačit,“ očekává Vízek. V hlavní roli domácího víkendu se však v Edenu představí Slavia a Sparta v přímém souboji o ligovou nadvládu. Ukradené sparťanské vlajky? Takové věci se nekomentují, už vůbec ne rádoby humorně, zní z LetnéVideo : Sport.cz „Slavia je takový válec, hraje hodně silově a bude na rivala tlačit, hlavně když hraje doma. Jsem zvědavý na atmosféru, může být ještě vyhrocenější než normálně,“ poukazuje internacionál na vyjádření slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka, který se zapojil do slovní přestřelky fanoušků na sociální síti. „To jsme se známými odsoudili. Na to, jak chytrou má funkci, se nevyjádřil vůbec chytře. Že bude Eden hořet a podobně… Nějací blbci se toho chytí a může z toho být akorát malér,“ nechápe Vízek. Komentáře GLOSA: Vítězný čtvrtek jako předzvěst atraktivního derby