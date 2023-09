GLOSA: Vítězný čtvrtek jako předzvěst atraktivního derby

Sparta se totiž představila doma a může být ráda jak za výhru 3:2 nad Arisem Limassol, tak za to, že kyperský soupeř opět poodkryl její slabiny i připomněl silné stránky. Pokud téměř každé chyby v defenzivě Letenských, třeba špatné přihrávky Krejčího před gólem v závěru, dokázal využít Aris, tak na Slavii tomu nebude jinak.

Taková malá facka byla před derby potřeba. V kombinaci se třemi body to může Spartu jen psychicky nakopnout a po několika téměř bezproblémových duelech jí minimálně upozornit, že usnout na vavřínech nelze. Na druhou stranu do Edenu vyslala vzkaz, že bránit její standardní situace je zřejmě zase o něco obtížnější. Trenér Brian Priske stejně jako jeho protějšek také nejspíše před nedělí přišel o důležitého záložníka, s berlemi opouštěl stadion Kaan Kairinen. To jsou ty dvě výjimky, které jistě oba rivaly nesmírně mrzí.