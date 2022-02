Výborný výkon, ale Neapol jsme měli jasně porazit, shodli se Piqué se Xavim

"Pocity jsou takové, že jsme mohli snadno vyhrát 3:1, 4:1, možná i 5:1. Jediným zklamáním z tohoto zápasu je výsledek. Předvedený výkon byl dostatečně dobrý na to, abychom postoupili a Evropskou ligu vyhráli. Do Neapole jsme si ale chtěli přivézt slušný náskok," citoval web uefa.com pětatřicetiletého Piquého.

Aktuálně třetí celek italské ligy poslal na Camp Nou do vedení po necelé půlhodině hry Piotr Zieliňski. Za domácí po změně stran srovnal z penalty Ferrán Torres. "Chyběla nám jen efektivita, dařilo se nám vysoko presovat. Poté, co jsme prohrávali, jsme si vytvořili dvacet šancí a šest nebo sedm z nich bylo vyložených. Měli jsme vyhrát minimálně o pár gólů. Jsme v Evropské lize, není to o pocitech, ale o výsledcích. A dneska jsme předvedli výborný výkon," konstatoval dvaačtyřicetiletý Xavi.

Několik příležitostí neproměnil autor vyrovnávací branky Torres, jehož kamery po konci duelu zachytily v slzách. "To samé se stalo Luisi Suárezovi. První měsíce v Barceloně se mu taky střelecky nedařilo. Dres Barcelony váží víc než kterýkoli jiný na světě. Mám radost, že mám Ferrána v týmu. Je na sebe mimořádně náročný. I když se dostal do spousty šancí a dal jen jeden gól, vím, že mu to tam začne padat. To mu zdůrazním," řekla hráčská legenda klubu Xavi.