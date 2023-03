Černý sází v Nizozemsku góly. Chci jich dát ještě hodně, hlásí a myslí už i na kvalifikaci

Myslím, že jo. Už celou první půli jsme byli lepší, ovšem hrálo se na hodně náročném hřišti a soupeř bránil v deseti lidech. Bylo těžké se do něj dostat. Gól na 1:0 je v takové chvíli vždycky osvobozující. Potvrdilo se to, pak jsme hned přidali druhou a třetí branku.

Když jsem přešel přes dva hráče a navedl si balon do vápna, nejdřív jsem díval, jestli bych někoho nenašel, abych mu přihrál. Pak jsem ale sledoval nohy stopera a měl je krásně otevřené. Zkusil jsem míč uklidit do brány mezi nimi a musím říct, že se to povedlo přesně tak, jak jsem si představoval.

Hodně. Chceme se prát o top čtyřku. A pokud to nevyjde, chceme být pátí, abychom měli co nejlepší výchozí pozici do play off. Potřebovali jsme vyhrát, trochu se odtrhnout a eventuelně se přiblížit týmům nad námi.