Hořké Salahovo poprvé. Klopp smolaře bránil, Liverpool se bude po nečekané facce pokoušet o zázrak

V jeho hlase nešlo nepostřehnout zklamání. Liverpool pátého března smetl Manchester United 7:0 a poskočil na páté místo, které by po sezoně znamenalo lístek do Evropské ligy. Salah a spol. chtějí ještě výš, jejich metou je nablýskaná Champions League. Jenže na posun do elitní čtyřky to zatím není: odsunula ho překvapivá facka od Bournemouthu, který do sobotní partie šel z posledního místa. Pryč je i dlouhá šňůra bez inkasovaného gólu v lize, defenziva Liverpoolu povolila po 497 minutách.