Benfica, nová Juráskova štace: pohádkové prodeje, agresivní styl a dva mistři světa

Továrna na talenty, brána do velkoklubů

Stačí pár faktů. Podle analýzy společnosti eToro a serveru Transfermarkt.com vydělala Benfica prodejem svých odchovanců za posledních deset let 543 milionů eur, jednoznačně nejvíc ze všech klubů na světě. Útočník Joao Félix šel do Atlétika Madrid za 127,2 milionu eur, obránce Rúben Dias do Manchesteru City za 71,6 milionu eur.