Brazilské hvězdy zatoužily po ruském pasu. Putin už jim na to kývl

Spekulace, že by brazilská esa mohla hrát za ruskou reprezentaci, jsou přinejmenším předčasné. Už s ohledem na válečnou situaci a na to, že reprezentace Ruska má na mezinárodní scéně omezenou působnost.

První informace o podání žádostí brazilských legionářů o ruský pas se objevily v září 2022. Záměr byl zřejmý. Hlavním přáním hráčů - jak uvádí www.footyroom.co - bylo mít co nejnižší daně. A to se jím ziskem pasu povedlo.

A krok do národního týmu? Kouč ruské reprezentace Valerij Karpin už v září 2022 odpověděl na otázku, zda bude případně povolávat Malcoma a Claudinha, jasně: "Vím jistě, že to není možné," narážel na proces naturalizace, která rozhodně nekončí získáním nového pasu. Podle zpřísněných pravidel FIFA vyžaduje řadu kroků. A hlavně pětiletý pobyt v zemi, kterou by hráči nově chtěli reprezentovat.

Nevypadá to, že by se to mělo v dohledné době změnit. Ale není pravděpodobné ani na to, že by chtěli Brazilci oblékat ruský dres.