Lepší vstup do slavného "Old Firm" derby měli domácí, které poslal ve třetí minutě do vedení Ramsey. Celtic však ještě do přestávky duel zásluhou Rogice a Cartera-Vickerse otočil. Připsal si tak druhé vítězství proti Rangers za sebou a v lize neprohrál 26. zápas v řadě. Do konce základní části zbývá jedno kolo, poté se uskuteční pět zápasů v nadstavbě.