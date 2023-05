Chaluš po sestupu změní adresu. Nechci se tím svazovat, říká

Po sezoně bude obránce s jedním reprezentačním startem znovu řešit své další působiště. „Na devadesát devět procent je jasné, že v Groningenu nezůstanu. Ale absolutně teď netuším, co bude dál, uvidíme. Soustředím se na zbytek sezony. Chtěl bych tady ještě odehrát co nejvíc, i když vím, že to bude těžký. Nejsem úplně v nejlepší pozici, protože by nebylo divu, kdyby už stavěli tým na příští rok," přiznal Chaluš.