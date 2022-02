Doležal je na metě 88. Je dobré vědět, že góly pořád umím dávat, libuje si

Váš kamarád působící v Jagiellonii Martin Pospíšil po vašem přestupu do Lubinu říkal, že zase získáte novou chuť do fotbalu a góly začnete opět dávat. Takže měl pravdu?

Měl, samozřejmě. Po dlouhé době strávené v Jablonci přišla změna. Nová země, nová liga. Nové prostředí mi určitě pomohlo. Tým i trenér mě přijali dobře. Kouč má svou filosofii, co chceme hrát. Je to sice náročnější na běhání, ale mně tohle nevadí, jsem zvyklý. Pro mě jen plus, že se můžu ještě zlepšit. Doufám hlavně, že budeme sbírat body, abychom se dostali co nejdříve ze sestupového pásma a mohli hrát v relativním klidu.

Je proto asi zbytečné zdůrazňovat, jak důležité dva góly jste dal, že?

Byly hodně důležité, protože jsme prohrávali, ale dokázali jsme se zvednout. Myslím, že zápas nám celkově jako týmu vyšel velmi dobře. Získali jsme hodně důležité tři body.

Jak nepříjemné v boji o záchranu je, že je do něj namočená jako velkoklub Legia Varšava či Wisla Krakov?

S Legií jsme hráli a zápas byl pro nás smolný, nezasloužili jsme si prohrát. Legia teď nepředvádí nějaké extra dobré výkony a budou to mít těžké. S Wislou jsme ještě nehráli, ale výsledky taky nemá optimální. Spíše se však soustředíme na nás. Teď hrajeme derby se Slaskem. Kdybychom ho zvládli, bylo by to skvělé a snad bychom týmům pod námi zase odskočili.

Dokážete si představit, že by Legia sestoupila?

Asi by to pro ně bylo hodně špatný. Hlavně bych byl zvědavý na fanoušky, co by tam provedli s klubem, hráči a s vedením. Asi by to pro ně nebylo moc příjemné. Představit si to nedovedu, ale stát se to může.

Pojďme zpátky k vám, jak důležité byly dva góly pro vás osobně?

Hodně. Dostal jsem první příležitost hrát od začátku. A myslím, že se mi zápas povedl, uhrával jsem souboje, ještě jsem přidal dva góly. Bylo to jen plus pro moje sebevědomí, je dobré vědět, že branky pořád umím dávat. Při první pravý obránce nahrával na přední tyč, trefil jsem míč levou k tyči. Gólman ho ještě vyrazil a vyšlo mi to přesně do kroku a jen jsem míč do branky dorazil. A šel se radovat. Druhý byl hlavou po centru.

Vypadá to, že buď se netrefíte vůbec, nebo rovnou dvakrát.

(usměje se) Bývá to dost často, že dám dva nebo žádný. Pár zápasů bylo s jedním gólem, ale těch dvougólových bylo celkem dost.

Kolik je v Lubinu zápisné?

Zatím jsem neplatil nic, takže nevím. Ještě jsem se sazebníkem nebyl obeznámený. Určitě ale něco bude. Uvidím, co mi v týdnu kluci řeknou.

Řekl jste si výkonem o základní sestavu?