Kapitánovi ruply nervy. Dostal pořádný flastr, může se chystat až na příští sezonu

GLOSA: Česko má tým bez velkých hvězd. Ale to neznamená ztrátu nadějí

Vyjma mazáka Červenky, střelce Kubalíka a útočníka Chytila, který by teď měl české veřejnosti odkrýt svůj hokejový potenciál, v tom Jalonenově výběru zdánlivě moc jmen nezáří. Ani v médiích pro tentokrát nečtete palcové titulky s burcujícím vzkazem: „Tohle je tým na zlato.“ Zkrátka při absenci bostonských Davidů a s ohledem na vývoj v NHL odletí v úterý dopoledne na mistrovství světa spíš tým plný pracantů a dříčů než velkých hvězd, který by měl nálepku medailový. Koneckonců i třeba pro sázkovou kancelář Tipsport jsou Češi po Finsku, Kanadě a Švédsku „až“ čtvrtým adeptem na titul. Ale je to skutečně tak beznadějné?