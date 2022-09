LEGIONÁŘI POD LUPOU: Černý den pro PSV. Reprezentant jej popravil dvěma góly

Černý se dvakrát prosadil ve středečním vloženém kole s Excelsiorem při výhře 4:0, kdy odehrál pouze poslední půlhodinu, a obdobný kousek zopakoval v již zmíněném duelu s PSV. Nejprve v 17. minutě sice promáchl centr spoluhráče Gijse Smala, rychle se ale zorientoval a zakončením k pravé tyči otevřel skóre utkání.O pouhých sedm minut později zdvojnásobil vedení svého celku výstavní trefou, když odražený míč po standardce napálil z první do levé šibenice. Podle SofaScore byl tak vůbec nejlepším hráčem celého zápasu, v němž Twente nakonec zvítězilo 2:1.

Český reprezentant zatím celou svoji profesionální kariéru strávil v Nizozemsku, již jako šestnáctiletý odešel do akademie věhlasného Ajaxu Amsterdam. „Všechno mi tady sedlo. Spoluhráči, trenéři i styl hry jsou přesně podle mých představ. Klub navíc dává velmi brzy šanci mladým hráčům," pochvaloval si své zahraniční angažmá ještě v dorosteneckém věku.

Na jeho slova záhy došlo a již v sedmnácti letech začal nakukovat to A-týmu. Cestu za slávou ale na podzim 2017 přerušilo první přetržení zkříženého vazu v koleni. Poté nastupoval dynamický levák spíše za rezervu Ajaxu a po nepodařené roční anabázi v Utrechtu se počátkem léta 2020 upsal svému současném zaměstnavateli.

V Twente první půlrok zářil, nakoukl i do reprezentace, pak jej ale zradilo druhé koleno a musel opět na operaci. „Tvrdě jsem makal, nabral přes pět kilo svalů a navíc ještě zrychlil," popisoval Černý plody své náročné téměř roční rekonvalescence. Po ní odehrál ve zdraví již druhou polovinu minulé sezony, křídla naplno roztáhl ale až v té současné.

Černý zatím vstřelil čtyři branky v úvodních pěti kolech Eredivisie, což je tuze dobrá zpráva i pro český národní tým. Vzhledem ke zranění Jakuba Peška a mdlým výkonům dalších konkurentů Jakuba Jankta a Adama Hložka by totiž právě levonohý šikula mohl být základním stavebním kamenem reprezentace v záříjových bojích o udržení v elitní kategorii Ligy Národů. Pokud si svoji formu z klubu přenese i do zápasů se lvem na prsou, může se právě Černý zasloužit o to, že se po tuzemských pažitech budou prohánět ti nejlepší fotbalisté Evropy i v dalších ročnících dané soutěže.