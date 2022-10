LEGIONÁŘI POD LUPOU: Madeira mu svědčí. Zapomenutý brankář vychytal první vítězství v sezoně

Ačkoliv se to možná nezdá, tak od doby, co Matouš Trmal vyrazil hledat fotbalové štěstí do Portugalska, uplynuly již více než dva roky. Ve Vitórii Guimarães se ale výrazněji neprosadil, odchytal pouze 12 ligových utkání během dvou sezon a proto se před tou současnou vydal hostovat do Maritíma, kde už si místo mezi třemi tyčemi vybojoval. V pátečním duelu proti Pacos de Ferreira dokonce vychytal svoji první letošní nulu a výrazně se tak podepsal pod hubenou výhru 1:0, díky čemuž jej portál SofaScore známkou 8,0 hodnotil jako vůbec nejlepšího krajánka posledního kola. Trmal tak předčil například brankářského kolegu Jiřího Pavlenku nebo dalšího reprezentanta Václava Černého.

Foto: Twitter Vitória Guimaraes Brankář Matouš Trmal v akci.Foto : Twitter Vitória Guimaraes

Foto: Twitter Vitória Guimaraes Brankář Matouš Trmal v akci.Foto : Twitter Vitória Guimaraes

Článek Fotogalerie Foto: www.sofascore.com Víkendové hodnocení legionářůFoto : www.sofascore.com Nyní 24letý Trmal v létě 2020 přestoupil na sever Portugalska ze Slovácka po individuálně velmi povedeném ročníku. S dvanácti čistými konty a skvělou formou v zádech pevně věřil, že se mu brzy podaří stát se brankářskou jedničkou. „Moc se těším. Konkurence je sice velká, ale počítají se mnou. Doufám, že se probojuji do prvního týmu a budu chytat," prohlašoval tenkrát odchovanec uherskohradišťské kopané. Jeho plány ale dostaly pořádnou trhlinu, jelikož jen pár týdnů po vyřčení těchto slov přivedl Guimarães dalšího gólmana, Portugalce Bruna Varelu. Trmal tak po dobu dvou let spíše paběrkoval a šanci ukázat se dostával víceméně jen v době, kdy byl Varela zdravotně indisponován. I proto se před sezónou rozhodl pro hostování v Maritímu, tedy mančaftu s ambicemi o poznání menšími, který v předcházejícím ročníku portugalské nejvyšší soutěže skončil na desátém místě. Bývalý mládežnický reprezentant ČR ani tam neměl dané místo jedničky, jeho konkurent Miguel Silva ale v osmi utkáních dostal třikrát nepopulárního „bůra". Pohár trpělivosti realizačního týmu tak přetekl a trenér João Henriques ukázal na Trmala, který od počátku října odchytal pět soutěžních zápasů v řadě a právě v tom posledním odvedl zatím vůbec nejlepší výkon. I díky jeho čtyřem zásahům v důležitém duelu proti taktéž trápícímu se Paçosu Ferreira dokázalo Maritímo poprvé v probíhajícím ročníku Ligy Portugal zvítězit a odlepilo se tak z poslední příčky. ✅ Fim de jogo! O #CSMaritimo venceu o Paços de Ferreira por 1-0 para a #LigaPortugal pic.twitter.com/J3J2xFntGr — CS Marítimo (@MaritimoMadeira) October 28, 2022 Důležitou položkou Trmalovy smlouvy o hostování v Maritímu je také opce v hodnotě jednoho milionu euro, kterou může jeho současný klub uplatnit na konci sezóny. „Můžu fanouškům slíbit, že budu pracovat tvrdě a dělat vše pro to, abychom prožili povedený ročník," prohlašoval Trmal po jednom z prvních tréninků v novém působišti. A pokud bude i nadále předvádět takové výkony, jako v pátečním střetnutí, budou záchranářské starosti celku z Madeiry brzy minulostí. A brankář s netradičním číslem 59 na dresu se možná na ostrov, který byl v dětství domovem například fenomenálnímu Cristianu Ronaldovi, přesune natrvalo.

