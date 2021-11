Lyon bude mít po výtržnostech fanoušků uzavřený stadion

Fotbalový klub Olympique Lyon bude až do vyřešení případu výtržností fanoušků z nedělního utkání francouzské ligy proti Marseille hrát své domácí zápasy před prázdnými tribunami. Informovala o tom disciplinární komise soutěže. Verdikt by mělo padnout do 8. prosince. Situaci chce řešit i ministryně sportu Roxana Maracineanuová, podle níž jde o budoucnost fotbalu v zemi.

Foto: Benoit Tessier, Reuters Fanoušci šli ze zápasu Lyon - Marseille brzy domů. Duel francouzské ligy byl totiž předčasně ukončen poté, co hned v úvodu trefila hostujícího Dmitriho Payeta do hlavy plastová lahev hozená z hlediště. Lyon teď bude hrát za trest bez diváků.Foto : Benoit Tessier, Reuters

Nedělní zápas 14. kola mezi Lyonem a Marseille zůstal nedohrán poté, co hned v úvodu trefila hostujícího Dmitriho Payeta do hlavy plastová lahev hozená z hlediště. Rozhodčí utkání v páté minutě přerušil a zhruba po dvouhodinové pauze ho kvůli obavám o bezpečnost definitivně ukončil. Podle agentury AFP policie zatkla jednoho fanouška, kterého identifikovala pomocí kamer na stadionu. "Liga se musí dohodnout, jak tyhle záležitosti vyřešit," řekla rozhlasové stanici France Info ministryně sportu Maracineanuová, která se v úterý sejde i se zástupci ministerstva vnitra. Na schůzku budou pozvání také zástupci francouzské fotbalové federace a ligy. "Každý musí pochopit, že teď jde o přežití francouzského fotbalu," uvedla Maracineanuová. Nešlo totiž o první případ výtržností fanoušků během tohoto ročníku francouzské nejvyšší soutěže. Na Payeta mířila hozená láhev už v srpnovém utkání v Nice. Tehdy ji vicemistr Evropy z roku 2016 hodil zpět do hlediště, což vyvolalo vpád části domácích fanoušků na trávník a potyčky s hráči. Nice potrestala disciplinární komise odpočtem bodu v tabulce a podmínkou. Řádění fanoušků doprovázelo také zářijové derby Lens - Lille, problémy s příznivci byly v této sezoně také v Montpellier, Angers, Marseille a St. Etienne. Podle Maracineanuová jsou incidenty hrozbou pro francouzskou ligu i po finanční stránce. "Nemůžeme dovolit, aby vysílací stanice, která si koupila práva, udržovala přenos déle než hodinu, když ani neví, zda bude duel pokračovat. V sázce jsou miliony eur. Navzdory zdravotní krizi jsme umožnili fotbalu návrat fanoušků na stadiony a takovéhle věci nemůžeme dopustit," dodala Maracineanuová.

