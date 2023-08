Plzeňští fotbalisté se vydali na desetihodinovou cestu do Kostanaje

Cesta do Kazachstánu se výrazně protáhne kvůli uzavřenému vzdušnému prostoru v Rusku po jeho vojenské invazi na Ukrajinu. Plzeňští nejprve absolvují dvouhodinový let do bulharské Varny, kde letadlo během zhruba hodiny a půl doplní palivo, pak bude pokračovat dalších šest hodin do Kostanaje.

"Zatím jediné, čeho se trošku obáváme, je časový posun a délka cestování. Ale věříme, že se s tím vypořádáme dobře," řekl novinářům před odletem Trousil, asistent kouče Miroslava Koubka.

"Receptem je zůstat v našem režimu. I to tak budeme dělat, nebudeme se podřizovat (časovému) posunu. Budeme chodit spát pozdě v noci jejich času. Na nějakou třetí čtvrtou hodinu ranní máme večerku a snídani budeme posouvat k poledni, abychom klukům nerozházeli jejich biorytmus," doplil sedmačtyřicetiletý bývalý obránce.

Tým Viktorie i k předchozím dvěma venkovním pohárovým zápasům v této sezoně proti Dritě a Gziře odcestoval v dvoudenním předstihu. Do Kosova i na Maltu ale odletěl až v úterý vpodvečer. Čtvrteční duel na stadionu Tobolu má výkop v 16:00 SELČ, v Kostanaji tak bude o čtyři hodiny více.

"Já jsem se na to chystal dost a snažil se hodně spát. V letadle to určitě nebude jednoduché. Chtěli jsme hrát Evropu, takže se nemáme na co vymlouvat. Nějak to přežijeme, odehrajeme zápas a pojedeme zpátky do Plzně," uvedl útočník Tomáš Chorý.

Z Kostanaje plzeňská výprava odletí v pátek ráno. Původně nedělní ligový zápas šestého kola v Mladé Boleslavi si západočeský klub nechal odložit. Domácí odveta s Tobolem je na programu příští čtvrtek 31. srpna.