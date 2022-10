Romantika na hřišti! Hráč požádal přítelkyni o ruku přímo na trávníku po vítězném zápase

Byl to dojemný moment jako z filmu. Norský záložník Aron Donnum, který do Lutychu přestoupil v roce 2021 z norského týmu Valerenga, požádal své spoluhráče, aby se po přerušení zápasu shromáždili v kruhu, do jehož středu pozval svou přítelkyni, hráčku Tottenhamu Bizet Ildhusøyovou.