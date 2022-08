Slovenský hrdina! Přímo na hřišti zachránil svému spoluhráči život

Během zápasu mistrovského Slovanu Bratislava, který na svém hřišti hostil nováčka ze Skalice (3:0), totiž došlo k velmi nepříjemnému momentu, při kterém šlo o život. Ve 20. minutě šel skalický Blažek po rohovém kopu do hlavičkového souboje, schytal tvrdou ránu do hlavy a skácel se k zemi.

„Filip dostal úder do hlavy a spadl na zem. Rychle jsme se spoluhráči běželi za ním, nebyl při vědomí, proto jsme ho dali na bok. Jazyk měl zapadnutý, a tak jsem mu ho hned vytáhl. Když se nadechl, tak jsme věděli, že už to bude dobré," popsal situaci zachránce Čögley.

Blažek si z incidentu moc nepamatuje. „Vím, že se kopal roh a přišla rána. Potom si jen pamatuji, že jsem slyšel hlasy kluků a to, jak jsem se probral," řekl kapitán Skalice, který překvapivě utkání nakonec zvládl dohrát. „Rád bych poděkoval všem spoluhráčům, hlavně Petrovi Čögleyovi, že mi pomohli. Vážím si toho," dodal.

I zachránce potřeboval ošetření, utkání dohrával s obvázanou hlavou přes uši. „Zašívali mi to, mám tam šest stehů," řekl Čögley. Hůře dopadl útočník Slovanu Aleksandar Čavrič, který musel tři minuty před koncem první půle střídat a byl převezen do nemocnice. „Byl otřesený, špatně viděl. Má něco s hlavou a jel do nemocnice," řekl po zápase kouč mistrovského Slovanu Vladimír Weiss starší.