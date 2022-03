Složitá operace dokončena. Brazilci ze Šachtaru Doněck a Dynama Kyjev byli evakuováni

Z Ukrajiny, jejíž liga je kvůli ruské invazi přerušena na neurčito, společně odcestovalo 12 brazilských hráčů Šachtaru a dva jejich krajané z Dynama. Fotbalisté s rodinnými příslušníky ve zhruba padesátičlenné skupině opustili bunkr pod luxusním hotelem v Kyjevě a absolvovali šestnáctihodinovou cestu vlakem do města Černivci. Odtud se jedna skupina autobusy vydala do Moldavska a druhá do Bukurešti. Z rumunské metropole poté hráči odletěli do Brazílie.