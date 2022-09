Smutná zpráva. Fotbalista prohrál boj s rakovinou plic, zůstaly po něm čtyři děti

Svou kariéru začal Schindelholz v FC Basilej, odkud se v roce 2009 přesunul do FC Thun, kterému pomohl k postupu do nejvyšší švýcarské ligy. O osm let později podepsal smlouvu s Luzernem, ale kvůli zraněním si debut za něj odbyl až po dlouhých 10 měsících, a právě proti Thunu. Naposledy působil v klubu FC Aarau, kde i v roce 2021 ukončil kariéru.