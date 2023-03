Stovkař Pekhart: Jsem na sebe hrdý, že jsem tohle dokázal! Ale snad ještě nějaké góly dám

Pochopitelně krásně. Začal jsem se o to zajímat ve chvíli, kdy mi zbývalo do stovky deset gólů. Zjišťoval jsem si informace o Klubu kanonýrů i o hráčích, kteří v něm jsou. Jde o opravdu vybranou společnost. Jsem na sebe hrdý, že jsem stovku dal. Snad ale ještě nějaké góly přidám.

Všichni kluci v kabině mi gratulovali. Asi se o tom psalo i v médiích, Legia se v Polsku hodně probírá. Volali mi také v pondělí z Gólu, který Klub ligových kanonýrů založil. Bylo to od nich moc hezký. Ptali se také, jak mi předají cenu. Prý by bylo ideální, kdybych přijel na reprezentační sraz.

V Polsku se probírá, co by se dělo, kdybych byl v Legii od začátku sezony.(směje se) Do konce sezony je ještě dost zápasů, v dalším domácím přivítáme právě Raków. Pokud bychom zvítězili, mohlo by to s ním zamávat. Ale náskok má velký, je suverénní. Pro nás je priorita Polský pohár.