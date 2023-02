Trápení, problémy a teď další zahraniční štace. Talent z Edenu opustil slavný velkoklub

Byl a stále je brán jako velký talent. Potomek české matky a bosenského otce se ještě coby dorostenec rozhodl pro českou reprezentaci. Prošel mládežnickými národními týmy a vypadalo to, že má našlápnuto k dobrým časům ve Slavii. Loni v létě ovšem nečekaně nabral směr Řecko.

V Olympiakosu se neprosadil, působil jen v rezervním týmu sedmačtyřicetinásobného řeckého mistra, teď to devatenáctiletý útočník zkusí na nové adrese, která pro něj rozhodně není neznámá.

"Jsem moc rád, že se nám podařilo najít řešení a domluvit se na příchodu do klubu, který znám od dětství. Sledoval jsem přenos zápasu Maribor - Viktoria Plzeň, líbila se mi atmosféra na stadionu, fanoušci a také speciální barva dresu," uvedl pro webové stránky NK Maribor.

Možnost stěhování do Slovinska okamžitě a rád přijal. „Na začátku sezony jsem tři měsíce trénoval s prvním týmem Olympiakosu a sbíral cenné zkušenosti po boku spoluhráčů jako James Rodriguez, Marcelo či Valbuena," líčil. S výměnou kouče však nastaly nové časy. Musel do rezervy. „Kvůli organizačním záležitostem se však zpozdil start druhé ligy," připomněl další těžkosti v Řecku, "O to více mám motivaci odstartovat nový příběh," dodal.