Usor ve Slavii skončil, LASK uplatnil opci

Usor přišel do Slavie loni na jaře z nigerijského klubu 36 Lion. Nejprve nastupoval za třetiligový B-tým, pak se přesunul do „áčka“, za které vstřelil čtyři góly v nejvyšší soutěži a další dva v předkolech Evropské konferenční ligy. Po skvělém nástupu ale jeho forma šla dolů a neměl pevné místo v základní sestavě.

Devatenáctiletý křídelník Ogungbayi je hráčem Slavie od minulé sezony a podle nové smlouvy jím bude až do roku 2028. Dosud nastupoval hlavně za výběr do 19 let a B-tým, za nějž v ČFL dal v této sezoně šest gólů v deseti zápasech. Už se ale prosadil i do A-týmu, připsal si dva ligové starty a zahrál si i v Evropské lize proti Tiraspolu.