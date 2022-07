Útok na trenéra Sparty! Priskeho bývalý svěřenec promluvil o jeho praktikách

„Šel do každého zápasu se stejným plánem, a to samozřejmě v Belgii nejde. Chtěl hrát útočný fotbal s velkým tlakem, ale rychle se ukázalo, že to nemůžete dělat v každém zápase. Chyběla nám flexibilita," postěžoval si třiatřicetiletý obránce.

Se spoluhráči se prý často snažil trenérovi naznačit, že by bylo třeba něco změnit, ale marně. „Brian to viděl jinak a my jsme to museli respektovat. Byl to šéf," pokračoval v kritice. Jako člověka však dánského kouče respektuje. „Je to charakter a můžete ho požádat o cokoli. Za své hráče by dal ruku do ohně," uzavřel De Laet, který v Antverpách působí od roku 2019.