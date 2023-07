Experti o Příhodově demisi: Odešel muž, který byl na svém místě. Chybám se nevyhnul, ale položil základy

Co říkáte na Příhodovu demisi?

Stanislav Levý: „Bylo to pro mě překvapení. Měl jsem nějaké informace ze zákulisí, že na Radka Příhodu byl tlak a ne všechny kluby s prací jeho komise souhlasily, ale i tak byl jeho konec z mého pohledu nečekaný. Pravděpodobně se v Příhodových očích všechno sečetlo a přesáhlo mez, za kterou už nechtěl jít. Budu zvědavý na práci nového šéfa sudích: pokud to skutečně bude dosavadní místopředseda Libor Kovařík, mohl by zaručit určitou kontinuitu v práci komise. A zároveň přinést nový pohled i nové myšlenky."

Jan Rajnoch: „Moc mě to mrzí. I přesto, že se objevila spousta problémů a rozhodčí dělali chyby, Radek Příhoda byl muž na svém místě. Za dva roky udělal velký kus práce. Pomohlo mu, že si po příchodu do funkce mohl všechno nastavit sám. Na druhou stranu, žil a pracoval v obrovském tlaku. Od klubů, fanoušků i médií, navíc sám mluvil o nějakých udáních. Jeho konec je pro mě zklamání, ale taky naprosto chápu, že si od toho potřebuje odpočinout."

Ivan Kopecký: „Radka Příhodu znám jako férového člověka a upřímně, vůbec se mu nedivím, že to položil. Umím si představit, že ve funkci šéfa rozhodčích neměl jednoduchý život. Lži, tlaky, podrazy... Tohle všechno v tom prostředí pořád je a Radek toho už asi měl dost. Z osobního hlediska ho chápu, ovšem pro fotbal je to škoda. Navíc necelé tři týdny před začátkem ligy. Předseda asociace Petr Fousek měl v Příhodovi jistotu, kterou ztratil."

Jak hodnotíte Příhodovu práci v čele komise rozhodčích?

Stanislav Levý: „Příhodova komise nezačínala v jednoduché době, po pádu Romana Berbra musela všechno budovat od začátku. Příjemnou změnou byla otevřenost a transparentnost, nikdo se neschovával. Negativem bylo hodnocení některých sporných situací, které komise obhajovala, ale fotbalový národ je viděl jinak. Počítá se i omlazení sboru sudích: sám jsem kdysi v Polsku zažil mladého Szymona Marciniaka, který dělal chyby, ale postupně se vypískal v elitního rozhodčího. Pod Radkem Příhodou nebylo všechno optimální, ovšem položil určité základy, na kterých se dá stavět."

„Byla to pro mě nesmírně vyčerpávající životní etapa. Práci ve vedení komise a nastavení změn v této oblasti jsem věnoval spoustu energie. V posledních týdnech jsem si sám pro sebe všechno vyhodnotil s tím, že chci zvolnit,“ vysvětlil Radek Příhoda.https://t.co/sFFDYhz2EV — FAČR (@FACR_Asociace) July 3, 2023

Jan Rajnoch: „Začínal v ideální dobu po nástupu nového vedení asociace. Pustil se do nutné obměny rozhodčích: mladí se učí a logicky u nich vznikají chyby. Nemají to jednoduché, ale musí to ustát. I v kombinaci se správným využíváním techniky, hlavně VAR. Emoce jsou kolem něj všude, i třeba u sousedů v Německu. Příhodova komise šla správnou cestou, na které by ji měl udržet i názorově stejně zakotvený Libor Kovařík. Hlavně žádnou paniku."