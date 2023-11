Experti před hitem v Edenu: Favorit je daný. Kdo to bude mít na hřišti nejtěžší?

Jan Suchopárek: „Plzeň teď v lize dvakrát po sobě prohrála, ale pro tenhle zápas to nemusí nic znamenat. Vzpomeňte si třeba na Konferenční ligu v Záhřebu, kde si Viktoria došla pro vítězství. Větší šance dávám Slavii: s Plzní ji nečeká snadné utkání, ale v poslední době je v dobrém rozpoložení. Taky doufám, že uvidíme víc fotbalu než v zářijovém derby.“

Roman Pivarník: „Víc věřím Slavii, podle mě zůstane i po šlágru neporažená. Mluví pro ni aktuální forma i domácí prostředí. Slávistický nátlakový fotbal v Edenu soupeřům moc nevoní, což by mělo platit i proti Plzni. Viktoria hraje přímočařeji než v minulé sezoně, ovšem na Slavii se jí bude kombinovat složitěji. Tipuju, že padnou minimálně dva góly.“

David Horejš: „I pro mě je favoritem Slavia. Je ve větší pohodě, potvrdila to i minulý týden ve vyhraném vršovickém derby na Bohemians. Slávisté se doma můžou spolehnout na ohromnou podporu fanoušků, což ale neznamená, že by Plzeň nemohla překvapit. Otázkou je reakce Viktorie na minulou porážku s Karvinou: zanechá to na hráčích stopy, nebo ne?“