Experti před ligou: Čekejte drama, o titul nemusejí hrát jen „S“. A nepodceňujte Karvinou

Daniel Pudil: „V první řadě přeju Spartě, aby se dostala do Ligy mistrů, pomohlo by to celému českému fotbalu. Na jaře si dokázala, že titul není nic nedosažitelného, ale v nové sezoně bude muset čelit nažhavené Slavii. Vůbec bych nepodceňoval ani Plzeň. Česká liga se vyrovnává, na druhou stranu si nemyslím, že do boje o titul vstoupí ještě někdo čtvrtý."