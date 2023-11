Experti před šlágrem v Polsku: Soupeř je načatý. Na EURO nejde nepostoupit

Jak to ve Varšavě dopadne?

Karel Krejčí: „Remíza by nebyla špatná. V Polsku jsem hrál několikrát a dobře vím, že tam reprezentaci čeká pekelné prostředí. Polákům se vrací elitní útočník Lewandowski, což bude jejich plus, na druhou stranu na ně může dolehnout tlak z nutnosti vyhrát. Do kvalifikace šli z prvního koše a určitě nečekali, že teď budou na hraně. Česku by ve Varšavě hodně pomohl první gól.“

Ivan Kopecký: „Věřím, že Češi minimálně na remízu mají. Už tenhle výsledek by odřízl Polsko a pak by to nároďák mohl dotáhnout k postupu v pondělí proti Moldavsku. Poláci jsou ve složité situaci, nutně musí zvítězit. Nejsou v pohodě, neprobrala je ani výměna trenéra. Nebude to snadné, ale českému týmu může pomoct vzpomínka na březnovou výhru 3:1 v Edenu.“

Daniel Pudil: „Věřím, že si kluci přivezli z klubů dobrou formu a v Polsku vyhrají. Pomohli by tím trenérovi Šilhavému a spoustě lidem by po velké kritice zavřeli pusu. Nemá cenu kalkulovat s remízou, do každého zápasu jdete s cílem vyhrát. Může to být klidně o jednom gólu: Česku by mohl vyhovovat třeba stav 0:0, pak by to Poláci museli otevřít a rychlí čeští hráči by z toho mohli těžit.“

Postoupí Češi na EURO?

Karel Krejčí: „Byl by obrovský průšvih, kdyby to nevyšlo. Jestli to klapne už v pátek, nebo až v pondělí? Spíš si myslím, že bude platit druhá možnost. Je nečekané, že se situace ve skupině vyvinula takhle: Poláci zklamali, zato Albánci a Moldavané překvapili. Dvojzápas s Albánií reprezentaci nevyšel, ale snad domácí odveta s Moldavskem dopadne líp a bude z toho postup.“

Ivan Kopecký: „Reprezentaci věřím, mělo by se to povést. Asi spíš až v pondělí po Moldavsku, ale snad to vyjde. Moldavanům se v kvalifikaci daří a v Kišiněvě s Českem uhráli remízu, ovšem v Olomouci to musí skončit výhrou, která potvrdí český postup. Spousta lidí nároďák odepisuje, ovšem já si absolutně neumím představit, že by na EURO z téhle skupiny neprošel.“