„Důvodů je určitě víc. Už před kvalifikací se v Polsku mluvilo, že hráči jsou sice v top evropských klubech, ale dohromady jim to nejde. Svaz chtěl něco změnit a přivedl portugalského trenéra Santose. Tenhle krok se ale vůbec nepovedl,“ říká útočník Warty Poznaň Tomáš Přikryl, který v Polsku působí pátým rokem.

„Pro trenéry ze Západu je Polsko nebo Česko bokovka. Santos nebyl tím, kdo by tím žil. Polští hráči působí ve velkých klubech, ale na reprezentační úrovni je neumí dát dohromady. Na tohle je potřeba osobnost. Poláci ji zatím nenašli,“ doplňuje trenér Josef Csaplár, který v roce 2006 dovedl Plock k triumfu v Polském poháru.

Nový trenér Michal Probierz sice ve své premiéře vyhrál s týmem na Faerských ostrovech, vzápětí ale přišla domácí remíza s Moldavskem a mužstvo se ocitlo znovu pod obrovskou kritikou.

„Tohle byla pro Poláky velká rána. Dokonce se objevily hlasy, že Probierz má odstoupit. Že prý nemá zkušenosti. Tlak v Polsku je obrovský. I to je důvod, proč hráči nepředvádějí takové výkony, co v klubech. Neúspěšné zápasy z reprezentace mají v hlavách. Co jsem viděl poslední utkání, nedařilo se ani Lewandowskému. Byl nervózní, máchal rukama,“ podotýká Přikryl, který strávil 4 sezony v Jagiellonii.

„Poláci by potřebovali udělat dobrý výsledek, aby uklidnili veřejnost. Potom by to třeba zase začalo fungovat. V nynější nominaci je víc mladších hráčů, které zná Probierz z jednadvacítky. Snaží se mužstvo okysličit, oživit,“ dodává bývalý sparťan.

Každopádně, polské mužstvo není pouze pod kritikou fanoušků a médií, ale nit suchou na něm nenechávají ani tamní fotbalové legendy. „Když jsem jezdíval na reprezentační srazy, orlice na mé hrudi něco znamenala. Mám dojem, že hráči dnes přijedou zápas za národní celek odehrát jen z povinnosti,“ řekl jeden z nejlepších fotbalistů polské historie Grzegorz Lato v rozhovoru pro TVP Sport.

„Občas vidím, jak někteří členové polského týmu vystupují z autobusu se sluchátky na uších a míjejí bez reakce děti, čekající na autogram. Vypadá to směšně. A já se ptám: co dotyční vyhráli s národním týmem? Nic. Vyhráli zahraniční ligu nebo pohár, ale to není úspěch polského fotbalu,“ dodal Lato.