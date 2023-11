Fandové Liberce připomněli vypálení synagogy. Respekt, zní ze Židovské obce

Většinou se chorea fanoušků týkají fotbalu, nyní fanoušci připomněli historickou událost. „Vůbec nevím, v čí hlavě nápad vznikl, kdo to udělal a čí je to aktivita, ale to na tom není podstatné. Podstatné je, že si někdo z nežidovské veřejnosti vzpomněl na to, že tady byla synagoga a že ji někdo vypálil a už tady není. To je na tom hrozně cenné,“ ocenil netradiční choreo fotbalových příznivců předseda Židovské obce v Liberci Michal Hron.