Takhle vystřelit ho ještě neviděli! Levačce jsem věřil, zářil liberecký hrdina Ghali

Pokaždé se trefil po centru z levé strany. Poprvé v sedmé minutě, podruhé v sedmdesáté, kdy si míč navedl před pokutovým územím do středu a zpoza vápna levačkou vypálil parádně a nechytatelně ke vzdálenější tyči. „Ghali to trefil fantasticky,“ uznale prohodil i kouč poraženého celku Marek Kulič.

„Věděl jsem, že si míč zaseknu a vystřelím. Jsem na to zvyklý, rád hraji jeden na jednoho, protože jsem v tom dobrý. Když jsem dostal balon, rozhodl jsem se, že půjdu s míčem do středu hřiště. Věřil jsem své levačce, která je lepší než moje pravá noha. Podobně to dělám i v tréninku. Byl z toho pěkný gól,“ culil se Ghali, který dosud do statistik ve Slovanu zapsal jen tři asistence.