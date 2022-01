Po změně stran šestý tým ligové tabulky vyrovnal hru a v 72. minutě rozhodl poté, co se do přímého kopu od Matějovského položil Mašek a hlavičkou na přední tyč překonal gólmana Tvrdoně.

"Vyzkoušeli jsme si jiné rozestavení, na kterém jsme také pracovali. Zkoušeli jsme také presink. Myslím, že nám to fungovalo, ale bylo vidět, že je to takové rozhárané. Na můj vkus jsme byli strašně moc nepřesní. S tímhle moc spokojený nejsem," řekl asistent zlínského trenéra Jan Jelínek.

Kuchta zamířil do Lokomotivu před pár dny z pražské Slavie a hned v prvním přípravném utkání dostal v dresu šestého týmu ruské ligy šanci v základní sestavě. Ve 32. minutě vystihl špatnou zpětnou přihrávku jabloneckého Kubisty na gólmana Vajnera a do prázdné branky pohodlně otevřel skóre.

"Měli jsme spoustu šancí, ale nepadá nám to tam. To je teď naše bolest. Jen v závěru jsme měli dvě stoprocentní příležitosti Holíkem a Silným, mohli jsme to i otočit. Jsme v přípravě, kéž bychom si to nasazení a přístup přenesli i do ligy," dodal Rada, který byl zhruba čtvrthodinu před koncem vykázán z lavičky po druhé žluté kartě za protesty.