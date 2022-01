KOMENTÁŘ: Beauguelovi by Plzeň neměla bránit odejít

„Poslední týdny se v souvislosti s plzeňskou Viktorií mluví především o útočníku Beauguelovi. Nejlepšímu střelci ligového podzimu končí v červnu smlouva, rozebírá se, jestli by ho Plzeň měla pro jaro udržet, nebo za něj teď v zimě vyinkasovat alespoň nějaké finance. V tomto případě jde o klasickou věc na pomezí sportovního a ekonomického hlediska. Jdou vždycky ruku v ruce. Buď investujete peníze, abyste něčeho mohli dosáhnout. Nebo se rozhodnete, že do rizika nepůjdete. Čímž na sportovní hledisko trochu rezignujete.

Pokud by Plzeň neměla finanční starosti, jako, že je trochu má, neřešila by, jestli za Beauguela může nyní v zimě zinkasovat dva, tři miliony korun. Myslím ale, že nejde o sumu, která by měla Viktorku vytrhnout i za stávající situace. Měla by si tedy francouzského útočníka na jaro nejspíš udržet.

Na druhou stranu Beauguel dlouhodobě prohlašuje, že je v Česku nespokojený, že mu vadí rasistické reakce. Dovedu si představit, že na hřišti jsou ještě daleko horší než ty z hlediště. Dostává to, jak se říká sežrat, právě proto, že veřejně prohlašuje, že mu rasismus nesmírně vadí. Soupeři ho tím chtějí rozhodit.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jean-David Beauguel z Viktorie Plzeň oslavuje gól.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

On se kvůli tomu v Česku necítí spokojený. V Plzni jsou si toho vědomi, nebudou ho tedy držet za každou cenu. Pokud se jakýkoli hráč necítí dobře, ztrácí sportovní úroveň. Pokud tedy bude chtít odejít už v zimě, Viktorka ho nemůže držet násilím. Kdyby mu nakázali, že nikam nepůjde a jaro odehraje v Plzni, bylo by to špatně pro obě strany. Zákonitě by za takového stavu neodvedl maximum.

Nemyslím, že by Beauguel něco bojkotoval. Vzhledem k jeho férovým a pevným vztahům s trenérem Michalem Bílkem i asistentem Pavlem Horváthem by jim prostě narovinu řekl: Kluci, chci odejít. Oni by tohle pochopili. Věděli by, že držet ho by nepomohlo ničemu a nikomu. Ovšem Beauguela může lákat pozice nejlepšího střelce české ligy. S ní by se mu odcházelo také jinak. A také, zvedla by se tím manévrovací možnost jeho manažera při vyjednávání o budoucí smlouvě s jiným klubem.

Uvidíme, jak se nakonec záležitost vyvine. Teď se sice o víkendu Beauguel zranil, ale mělo by jít jen o natažený sval, tedy nic vážného. Každopádně Plzeň si přeje, aby pro jaro zůstal. Zaprvé, jak už jsem zmínil, dva tři miliony korun tolik neřeší. Za druhé, a to především, nemá za Beauguela náhradu. Přestože Tomáš Chorý má dobré ligové parametry, je kvalitním hráčem, s Beaguelem je Viktorka jinde. Bez něj by v excelentně rozjeté sezoně notně oslabila. Bylo by pro ni těžké v jízdě z podzimu pokračovat."