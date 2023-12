Neumann: Kauza Belmondo na můj konec u futsalové reprezentace neměla vliv

Neumann byl před závěrečným zápasem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 spolu s hráči vyfocen v olomouckém podniku. Reprezentanti Vladimír Coufal, Jakub Brabec a Jan Kuchta museli kvůli návštěvě diskotéky před duelem s Moldavskem opustit mužstvo. Neumann se v prohlášení pro média tehdy obhajoval tím, že byl v klubu s dcerou a hráče sám nabádal k odchodu do hotelu. Odmítl, že by fotbalisty doprovázel.

„Nemělo to žádný vliv. Myslím, že je to hloupá kauza. Prostě se stala a budu se s tím muset vyrovnat. Určitě necítím, že bych udělal něco špatného. Na mě to žádný vliv nemělo. Nebylo to vůbec téma ke skončení v reprezentaci,“ řekl Neumann po oficiální části tiskové konference před středečním domácím zápasem se Slovinskem na závěr neúspěšné kvalifikace mistrovství světa. Tím se třiapadesátiletý kouč rozloučí s národním mužstvem.