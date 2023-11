Triu hříšníků by dal druhou šanci. Dveře jim nezavírat, řekl Straka k Coufalovi a spol.

Nového trenéra fotbalové reprezentace bude pětičlenná pracovní skupina pod vedením Petra Fouska, šéfa fotbalové asociace, ještě několik týdnů hledat. Ať to bude kdokoliv, už teď je jasné, že bude řešit ožehavou záležitost. Bude se muset vypořádat se třemi hříšníky, kteří národní tým svým nezodpovědným jednáním před extra důležitým zápasem oslabili.

„Probíhá další sebereflexe dotyčných hráčů. Nechci je tady kritizovat nebo ukřižovat, pro ně samotné to musel být těžký moment, když museli opustit tým. Uvidíme, co přinesou následující dva měsíce. Rozhodně jsme je nevyloučili navždy z reprezentace,“ pravil v úterý po jednání výkonného výboru Fousek. Záležet bude hlavně na novém kouči.

Kuchta, Brabec a Coufal se postupně veřejně omluvili, za svou chybu se káli. „Beru to. Je dobře, že si hráči uvědomili, co provedli,“ prohlásil trenér František Straka.

„Je to jen omluva. Realita byla taková, že oslabili náš národní tým, dali pěstí na oko fanouškům i všem, co okolo pracují. Tímhle si nasypali popel na hlavu, a to je dobře. Ukazuje to, že ten hráč má určitý charakter, že mu to není jedno a že chce třeba i dál náš tým reprezentovat,“ rozebíral pětašedesátiletý stratég, který má i bohaté zkušenosti z Německa.

Zásadní otázka teď bude znít, jakou a jestli nějakou budoucnost má trio provinilců v národním týmu. „Myslím, že každý by měl dostat druhou šanci. Jsme jen lidi, děláme chyby. Všichni tři si to uvědomují. Modlili se, aby to dobře dopadlo. Zaplaťpánbůh dobře to dopadlo, tím ty následky nebudou takové, jako by byly v případě, kdybychom se na šampionát nedostali. Určitě jim nezavírat dveře,“ uvedl Straka.

