Geniální Daněk, chválil Kováč hosta ze Sparty po remíze v derby. A prý bude ještě lepší

Východočeské derby nakonec nemá vítěze. Jak jste viděl jeho průběh z lavičky?

Do utkání jsme vstoupili nervózně. Dvacet minut byl Hradec silnější na míči, poté jsme převzali iniciativu, což vyústilo v gól. Ve druhém dějství jsme se trochu hledali, vypadli ze hry a inkasovali branku, kterou jsme si asi mohli pohlídat. Pak jsme se opět začali nadechovat, vytvořili si nějaké šance. Ale rozhodla neproměněná příležitost Míši Hlavatého za stavu 1:0, kdybychom se dostali do dvoubrankového vedení, zápas bychom zvládli. Nakonec je z toho tedy asi spravedlivá remíza, každý bod se počítá.

Hlavatý sice herně vypadá dobře, ale na první zásah či asistenci v ročníku zatím čeká. Jak s ním pracujete, aby to prolomil?

Víme, že se zvedne. Jednoznačně. Podobně jako ostatním mu nevyšel jen zápas v Plzni. Předtím podával vynikající výkony, bohužel z toho nemá body. I tentokráte pracoval tvrdě. Díky Kryštofu Daňkovi už to není jen na Míšovi, může si někdy ulevit.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Východočeské derby bylo plné soubojů.

Jak tedy hodnotíte právě Daňka? Působil aktivně, vybojoval penaltu, pak také parádně připravil vámi zmíněnou šanci pro Michala Hlavatého.

Velmi pozitivně. Udělal geniální věc, naváděl si míč a hráči Hradce si mysleli, že už vystřelí. On to místo toho zlomil na Míšu, který byl úplně sám. To bylo skvělé. Kdybychom z toho dokázali skórovat, je to jeho gól. Přináší nám přesně to, co jsme čekali. Na posledních třiceti metrech je úžasný, prokazuje to každý zápas. Věřím, že ještě bude lepší a lepší.

Jedná se o ten klasický pardubický scénář, podobně jako v minulém ročníku s Robinem Hranáčem a Tomášem Vlčkem? Půjčíte si hráče od většího klubu, on pomůže krátkodobě vám a vy naopak jemu v rozvoji kariéry…

Absolutně souhlasím. Takhle by to mělo vypadat, když přijde hráč na hostování. Funguje to velmi dobře, taková oboustranná spolupráce.

Není pak trošku svazující myšlenka, že se Daněk po konci hostování bude v zimě opět stěhovat na Letnou?

Tady to tak chodí. Samozřejmě je to pro nás těžké, ohrajeme hráče a oni pak odchází. Celé vedení na tom pracuje, chtěli jsme například koupit i zkušeného stopera. Bohužel se nám to z nějakého důvodu nepodařilo. Ale udělali jsme pro to maximum. Někdy to vyjde, někdy ne.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Fotbalisté Pardubic se radují z vedení 1:0.

Do sestavy jste zařadil od první minuty i Vojtěcha Sychru, který toho v této sezoně zatím tolik neodehrál. Hrálo roli i to, že se jedná o odchovance Pardubic? Díky tomu moc dobře ví, co východočeské derby znamená.

Stoprocentně. Potřebujete co nejvíce Pardubáků, je jim jasné, o čem tohle derby je. Měsíc zpátky jsme o něm věděli, že není v úplné pohodě. Měl předtím problémy s kolenem, nevypadal úplně dobře. Poslali jsme ho na dva zápasy za třetiligovou rezervu, aby získal herní praxi. Ve středu odehrál 120 minut v poháru s Velvary, kde byl ve druhém poločase jeden z mála hráčů, kteří snesli nějaké měřítko. Teď měl fantastické návraty po ztrátě, pracoval neskutečně. Škoda, že z toho nevytěžil více směrem do ofenzivy. Ale jsem si jistý, že až se trošičku zklidní, bude z něj výtečný hráč. Má úžasný pohyb, nešetří krokem. Může se stát zajímavým fotbalistou i pro jiné kluby.

Předvedli jste po dvou ligových porážkách a nečekaném vypadnutí z poháru s Velvary výkon, který z vašeho pohledu snese přísná měřítka? Nebo tam byly nějaké mezery?