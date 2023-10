GLOSA: Bič na Šilhavého. Fotbalová vláda odmítla Kocourkov, risk je ale příliš velký

Nemá cenu chodit kolem horké kaše. Realita je zkrátka taková, že národní mužstvo je v křeči, pod psychickou dekou. V neděli mělo co dělat, aby porazilo těsně Faerské ostrovy, které patří mezi evropské trpaslíky.

Ano, nelze zapomenout, že Šilhavý s týmem postoupil na Euro 2021, kde ho dovedl do čtvrtfinále. Jenže to je minulost. Covidovým šampionátem totiž pozitiva končí. S mužstvem kouč neuspěl v kvalifikaci o MS v Kataru, po pádu v baráži se Švédskem dokonce čelil odvolání. Od výkonného výboru dostal sice důvěru, ovšem s podmínkou, že musí nastat herní i výsledkový posun.

To se však nestalo. Reprezentace sestoupila z elitní Ligy národů a až na první poločas s Polskem v kvalifikaci o Euro 2024, slušně řečeno, nezáří. Jen díky významné pomoci klopýtajících Poláků jí zřejmě postup na šampionát nemine, herní projev má totiž sestupnou tendenci. Toliko tedy realita.

Nejsem vůbec příznivcem unáhlených odvolávání trenérů. I po pádu v Albánii jsem nebyl pro Šilhavého konec. Věřil jsem, že ještě má týmu co dát. Jenže v kontextu s vystoupením s Faeřany, výše uvedenými řádky a prázdnou svazovou pokladnou, je rozhodnutí fotbalové generality až přílišným riskem.

Hlas kabiny je sice jednoznačný, hráči stojí za koučem i jeho realizačním týmem. Nicméně v sázce je čtvrt miliardy korun, které UEFA vyplatí za účast na Euru. Nepostup na šampionát by znamenal pro tuzemský fotbal obrovský průšvih. K volné vstupence na Euro, v uvozovkách, stačí porazit 20. listopadu doma Moldavsko. Jasně, jistotu vítězství nezaručí žádný trenér, nicméně stávající mužstvo je evidentně bez drajvu, bez síly, bez kvality. Bič, který na Šilhavého ušili v úterý na Strahově, a sice zrušení dodatku, který mu zaručoval v případě postupu na Euro prodloužení kontaktu i pro šampionát, rapidní výkonnostní vzestup Součka a spol. nezajistí.

Bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch v pondělním pořadu Přímák na Sport.cz uvedl, že Výkonný výbor měl Šilhavého odvolat hned po těžké porážce v Albánii. A pokud by v úterý zvolil řešení s dočasným koučem na závěr kvalifikace, že by to byl Kocourkov. Jeho slova podepisuju, nicméně si myslím, že je lepší Kocourkov a mnohem vyšší pravděpodobnost čtvrtmiliardového bonusu než stávající varianta evidentně vyždímaného trenéra a mdlého celku.

Strahovská generalita obhajuje své rozhodnutí mimo jiné časovým faktorem, kdy už 27. října se odesílají klubům předběžné nominace jejich hráčů pro Euro. Pokud by seznam vypracoval dočasný trenér, bylo by to zvláštní. Jenže… Na druhou stranu si představme situaci, že český tým na ME postoupí. Což je i přes jeho značnou nepohodu spíše možné než nikoli. Z tohoto pohledu by ukončení spolupráce se Šilhavým bylo…Ano, zvláštní. Ve stylu - děkujeme, dovedl jste mužstvo na ME, ale na turnaji ho povede někdo jiný.