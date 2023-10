Experti: Nechme Šilhavého dokončit úkol. Pak může přijít změna

„V tuto chvíli, kdy nám výrazně pomohla remíza Polska s Moldavskem, se do toho nechtělo nikomu sahat. Kdyby nebyla situace tak jasná, možná by vše vypadalo jinak. Za mě je správně, že Šilhavý dojede kvalifikační cyklus, druhá věc pak je, jestli bude pokračovat dál,“ říká Mikolanda, mimo jiné expert O2 TV.

Stejný pohled přidává také aktuálně trenér reprezentace Jemenu a někdejší kouč české jednadvacítky Miroslav Soukup. Podle něj je nutné posoudit, co vlastně chceme. „Reprezentace není liga, jsou to krátkodobé kempy o aktuální formě a štěstí. Pro mě je důležité, aby federace věděla, co chce. Jarda Šilhavý dostal jasný úkol a postup je stále otevřený. Tento krok je správný. Pokud má trenér úkol, nechme ho práci dodělat,“ naráží Soukup na fakt, že právě postup na EURO 2024 je primárním cílem, jaký Šilhavý od vedení FAČR dostal.

Podle trenéra a bývalého reprezentanta Davida Jarolíma je potřeba některé věci řešit s chladnou hlavou. Do konce kvalifikace zbývají dva zápasy v Polsku a doma s Moldavskem, Češi mají vše ve svých rukách a v případě neúspěchu jistou baráž.

„Chápu nespokojenost, ale musím se smát některým rádoby expertům. Do konce kvalifikace bych realizační tým asi také neměnil. Víme, jak vypadala naše hra, ale to je teď vlastně jedno. Postoupit bychom měli,“ konstatuje Jarolím.

Po prohře 0:3 v Albánii a těsné výhře 1:0 nad Faerskými ostrovy se hodně řešila Šilhavého veřejná vystoupení, kdy trenér vypadal až rezignovaně, bez elánu a chuti pokračovat. „Samotné chování a prohlášení, že musí trénovat, je za mě špatně nastavené. Sám Jarda si asi řekl, že vymyslel hroznou hloupost,“ odhaduje Mikolanda.

Výkonný výbor ale přeci jen sáhl k jedné změně. Došlo k úpravě smluv trenéra a členů realizačního týmu, nově jsou s účinností do 30. listopadu a možností oboustranné opce. Pokud tedy jedna strana nebude chtít, k prodloužení spolupráce na baráž , šampionát v Německu nebo obecně další práci u národního týmu nedojde.

„Nemyslím, že rychlý příchod nového kouče by udělal velké změny. Teď je složité přehrát jakýkoliv tým, oproti minulosti dokáže dobře bránit kdekdo. Je dobré zvážit, zda trenérův způsob práce dlouhodobě koresponduje s tím, co chceme, jak by měl dle našich představ tým vypadat. Pak dělejme řešení, ne ukvapené, jak tomu může být. Netvrdím, že vždy bylo z hlediska taktiky nebo výběru hráčů v pořádku, ale nerozhodujme se podle aktuální nálady,“ apeluje Soukup, mimo jiné trenér stříbrné české jednadvacítky na MS 2007.

S Polskem a Moldavskem povede v listopadu reprezentaci Jaroslav Šilhavý. https://t.co/eRhwtPOLpJ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 17, 2023

A co další? „Nebál bych se do toho sáhnout po konci kvalifikace. Pevně věřím, že na EURO postoupíme. Pokud ale není připravená nová varianta, tak je to hrůzostrašně, šílené. Odvolat a vzít někoho narychlo? Po kvalifikaci budou přátelská utkání, tam bych si změnu dokázal představit,“ míní Mikolanda.