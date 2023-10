Fousek: Šilhavý měl víc sebedůvěry, s Tvrdíkem jsem teď o Trpišovském nemluvil

Proč jste se rozhodli ponechat trenéra Jaroslava Šilhavého a jeho realizační tým ve funkci, byť s pozměněnou smlouvou?

Vedlo nás k tomu několik skutečností. První z nich je situace ve skupině, tím se nechci odvolávat na některé překvapivé výsledky jiných soupeřů, soustředíme se především na sebe. Museli jsme brát také v úvahu, že už 27. října je potřeba obeslat kluby s širší nominací. Zvažovali jsme i další varianty, ať už zásah do současného realizačního, nebo výměnu trenérů. Probírali jsme možnost sáhnout do vlastních zdrojů, máme v našich službách trenéry jiných kategoriích, například pány Suchopárka, Žiláka nebo Holoubka. Možnost jednorázové výpomoci jsme diskutovali a také ji zavrhli, zejména když se jedná o trenéry, kteří jsou vázáni v klubech nebo jinak smluvně. Zvažovali jsme i možnost angažování jiných trenérů, kteří jsou momentálně volní. Zavrhli jsme ji stejně jako možnost cizince. Všechno kvůli časovému hledisku nebo kvůli jiným překážkám. Musím za asociaci zdůraznit, že přes nepovedená utkání zůstává jednoznačným cílem postup na mistrovství Evropy.

Jaký signál tím podle vás dáváte veřejnosti, když trenér Šilhavý působil po posledních zápasech zlomeně?

Ve fotbale rozhodují výsledky. Trenér Šilhavý byl v poslední době pod tlakem. Jsme si toho vědomi, on sám taky. Zajíci se ale sčítají po honu a my jsme zaměřeni na to, abychom udělali výsledek v Polsku a doma s Moldávií.

Ovlivnil vaše rozhodování poslední výsledek Polska, které remizovalo s Moldavskem? Situace se pro český tým vyvrbila daleko příznivěji, než se zdálo po porážce v Albánii.

Výsledek Polska s Moldávií bych nepřeceňoval, ve skupině bylo víc překvapivých výsledků. A to nejen v té naší, jsme toho svědky v každém hracím okně. Nepoužívali jsme to jako argument nebo berličku. Byli jsme vedeni snahou o stabilitu. Jsme si vědomi toho, že je to konzervativní řešení, ale důvodů, které nás k tomu vedly, je hodně. Posuzovali jsme i míru rizika. Nikdo nemáme křišťálovou kouli, víme, že tohle řešení není jistota. Je to předpoklad. Což by platilo i pro všechna další řešení. Odpoví nám zápasy 17. a 20. listopadu.

Atmosféra v národním týmuVideo : Sport.cz

Došlo na hlasování výkonného výboru?

Ve výkonném výboru nezveřejňujeme, pokud to není speciální případ, poměry sil. Myslím, že to rozhodnutí bylo přijato drtivou většinou.

Vnímali jste názor hráčské kabiny, která za koučem stojí?

Včera jsem mluvil s kapitánem Tomášem Součkem, který mi zopakoval postoj kabiny. My tomu rozumíme, chceme věřit, že je to především vklad do výkonu v nadcházejících zápasech než srdeční záležitost k trenérovi. Ale jako výkonný výbor se spíš ztotožňujeme s vyjádřením hráče Michala Sadílka, který řekl, že je to věc vedení FAČR. To znamená, že hráči mají hrát, trenéři trénovat a funkcionáři funkcionařit. Ale výkonný výbor má informace o tom, jaké vztahy a další mechanismy fungují okolo reprezentace.

Na jednání byl přizván také Vladimír Šmicer coby šéf sportovní rady. Jaké doporučení vám dal on?

Nebyl tam přizván jen Vladimír Šmicer, ale i technický ředitel Erich Brabec. Jsou to naše poradní orgány, konzultovali jsme s nimi jednotlivé varianty a míru jednotlivých rizik. Jejich posouzení se krylo s variantami, které jsem v úvodu vyjmenoval. Ale konečné rozhodnutí dělá výkonný výbor, který nese odpovědnost. Doporučení sportovní rady nebylo úplně jednoznačné. Bylo variantní, obsahovalo i některé návrhy do budoucna, ale ty budou předmětem diskuse až po kvalifikaci.

Varianty změny na lavičce. Vzít někoho rychle, to by byl KocourkovVideo : Sport.cz

Byl jste před jednáním výkonného výboru v kontaktu s jinými trenéry?

Některé neoficiální konzultace proběhly, ale jinak když se výkonný výbor rozhodne vydat se nějakým směrem, pověří předsedu k jednání s adeptem nebo adepty. To při tomto rozhodnutí nebylo potřeba.

Hovořil jste se Slavií o Jindřichu Trpišovském?

Ne. O trenérovi Trpišovském jsem s panem Tvrdíkem (šéf Slavie) směrem k tomuto jednání nemluvil. Nehovořil jsem ani s trenérem Trpišovským, ani s jeho manažerem Jiřím Müllerem. Tuhle věc jsme nezávazně konzultovali po baráži o mistrovství světa, ale to už je nějaký pátek. Respektujeme, že trenér Trpišovský má smlouvu ve Slavii. Variantu krátkodobé výpomoci jakéhokoliv trenéra jsme zavrhli jako nesystémovou. (Místopředseda FAČR Jiří Šidliák: Taktéž znělo i doporučení sportovní rady, tedy nezdvojovat funkce.)

Jakou roli hrály finance? Tedy že byste museli Jaroslava Šilhavého a jeho tým vyplatit.

Pochopitelně jsme tu otázku diskutovali. Pracovali jsme s tím jako s faktem, ale dominantní roli to nehrálo.

Pokud český tým postoupí v listopadu na mistrovství Evropy, je výkonný výbor nakloněn pokračování Jaroslava Šilhavého i pro samotný šampionát?

To je předčasná otázka. Napjali jsme teď veškeré síly k tomu, abychom poslední dva zápasy zvládli. Začátkem prosince bude standardní zasedání výkonného výboru, kde budeme hodnotit celou kvalifikaci. Tam se k tomu vrátíme.

Máte z trenéra Šilhavého pocit, že má chuť reprezentaci dál trénovat?

O tom bylo řečeno a napsáno hodně, je kolem toho hodně pocitů, ale ve fotbale rozhodují výsledky a fakta. V našich funkcích musí být člověk na tlak zvyklý a umět s ním pracovat. Trenér musí ukázat, že chuť má. Není to o tom, jestli má nebo nemá smlouvu. Je to o odhodlání, nasazení, připravenosti. Teď musí čas do listopadových zápasů beze zbytku využít.

Jaký pocit jste z něj měl při jednání výkonného výboru?

Nepochybně to byl trenér Šilhavý s větší sebedůvěrou. Samozřejmě každý z nás je jiný řečník, jiný motivátor, jiný prezentér. Dovedu si představit, že při veškerém mediálním, interním a dalším tlaku není jednoduché mužstvo připravit. Ale každý, kdo v té funkci je, se s tím musí vyrovnat.

Bude teď národní tým pod vaším větším dohledem?

Realizační tým, aniž by někdo chtěl zasahovat do jeho kompetencí, bude intenzivněji komunikovat se mnou, s technickým ředitelem, s mými kolegy z výkonného výboru. Jde skutečně o hodně.

Řešili jste i situaci okolo záložníka Antonína Baráka, který momentálně není nominován?