GLOSA: Hora mimo A-tým Dynama? Amatérismus

Spekulace, že ke svému kroku vedení sáhlo na základě Horovy výkonnosti a jeho nedobrých vztahů v kabině, jsou spíš legrační. Zkušený záložník je se třemi góly nejlepším střelcem týmu a s útočníkem Ondráškem nejproduktivnějším hráčem Dynama. A že by si při nadstandardní smlouvě ve 32 letech, kdy mu do konce kariéry zbývají poslední roky, pouštěl pusu na špacír a porušoval kontrakt, je vysoce nepravděpodobné.

Je možné, že z pozice mazáka si řekl při hodnoceních zápasů v kabině svoje, ale tak fotbalová šatna funguje. Je na trenérech, aby dokázali udržet diskuze v mantinelech. Co tedy doopravdy stojí za tím, že Hora v Dynamu skončil? Nemůže to být například výše jeho kontraktu, která pro klubovou pokladnu začala být neúnosná?

Pokud by tento scénář seděl, logiku by už tah vedení dával. Zároveň by však na management házel o to horší pohled. Kontrakt přece uzavřely obě strany naprosto svobodně. A že se v době jeho trvání najednou klubu přestane líbit, hráče nemusí vůbec zajímat.