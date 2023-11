GLOSA: Nepochopitelné nevyloučení Wiesnera. Mají snad obrazovky VAR rozlišení kalkulačky?

No, ne tak úplně. Všetečkovi kolegové u VAR, konkrétně Jan Machálek s Janem Hurychem, neshledali přestupek dostatečně vážný k tomu, aby byť jen uvažovali o doporučení k udělení červené karty. Hlavního sudího ani nezavolali k obrazovce, ačkoliv téměř všichni, kdo danou událost ze záznamu shlédli, měli o Wiesnerově vyloučení víceméně jasno. Aby také ne. Vždyť jde o opakované a evidentní udeření, chcete-li hodně agresivní strčení, do soupeře. Úplně mimo hru. Za co jiného by červené měly padat?