GLOSA: Tři zasloužené postupy. Jak české týmy přepsaly pohárovou historii

Vypadá to jako sen, ale není. Je to sladká realita. Poprvé v historii se stalo, že hned tři české týmy vyhlížejí pohárové jaro: skupinovou fázi zvládla Slavia, Sparta i Plzeň. Dva z nich navíc přeskočí únorové předkolo a jdou rovnou do osmifinále. „Český fotbal takovou sezonu potřeboval,“ říkal před čtvrteční půlnocí plzeňský záložník Jan Sýkora. Bonusů je víc, od výrazně vylepšeného koeficientu až po pohádkové odměny. Čím to, že fotbalové Česko zažilo nejlepší pohárový podzim od rozpadu federace?

Foto: David W Cerny, Reuters Fotbalisté Slavie se radují z gólu v utkání Evropské ligy.