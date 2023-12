GLOSA: Priske splnil další úkol, teď je na řadě Rosický. Jaro bude těžší než minule

Ruku na srdce, když Sparta ve 4. kole skupiny C prohrála 1:2 na Rangers, její postup v Evropské lize se už nejevil příliš reálně. Díky následující domácí výhře 1:0 nad Betisem a remíze Arisu 1:1 na Rangers se ale situace obrátila. Limassol ve Skotsku prokázal Spartě laskavost, kterou dokázala suverénně využít.

Loni v únoru si Letenští ještě pod Pavlem Vrbou zahráli úvodní jarní kolo Konferenční ligy, do ní ovšem „sestoupili“ z Evropské ligy. Stejný osud teď nachystali Betisu…

Rivala z Edenu požene nejen obří motivace, že za příznivé konstelace jí může titul zajistit přímý postup do Ligy mistrů. Nesjpíš také první investice miliardáře Pavla Tykače, který jedná o koupi Slavie od čínských vlastníků.

Sparta si evropským úspěchem nachystala pekelné jaro, mnohem náročnější, než bylo letošní. Zájem přitom může být v zimě o její opory Haraslína, Krejčího, Kuchtu, Vitíka… Rosický musí nejen udržet tým v patřičné síle a kvalitě, ale ještě ji vylepšit. A také včas uplatnit opci na podzimní kometu Birmančeviče a brankáře Vindahla, aby o ně Sparta nepřišla jako v létě o gólmanova předchůdce Kováře. V prvním případě by mělo jít o 50 milionů korun, ve druhém o 20 milionů.

A to ještě pozor. Udržet bude třeba v první řadě úspěšného trenéra. Sparta v říjnu prodloužila s Priskem smlouvu až do roku 2026, ale to zájemce neodradí. Trenérova prestiž neustále roste a nabídky mu určitě přijdou.